PLUG IN Spécial Documentaire : “Dans l’armure d’Abraham“ réalisé par M.Verdeil, D.Poupardin et J.Van Quynh

Découvrez le Documentaire “Dans l’armure d’Abraham“ avec dans rôle du chevalier errant menant une quête insensée des paysages bretons, l’artiste Abraham Poincheval. Un Film réalisé par Matthieu Verdeil (invité de Plug In) Dominique Poupardin et Jeremie Van Quynh. Une armure médiévale traverse à pieds des paysages bretons. A l’intérieur, l’artiste performeur Abraham Poincheval. Suivit par un fidèle cameraman à bicyclette, ils nous emmènent dans un road-movie au ralenti. Au gré de rencontres improbables et d’aventures loufoques, l’artiste perd progressivement pied avec la réalité. Une quête poétique et fantastique durant laquelle l’artiste s’efface derrière le personnage qu’il a crée. Matthieu Verdeil est l’invité de Plug In. Bonne écoute !