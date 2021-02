PLUG IN Spécial DIG IT ! Label by Chinese Man Records

PLUG IN Spécial DIG IT ! by CMR, En 2021, le collectif défricheur Chinese Man Records lance son nouveau label “DIG IT-Discover new music“ avec en prélude à de nouvelles productions, une série de titres axés sur la découverte de nouveaux artistes (Hip-Hop, Rock, Techno, Chanson…). L’originalité de “DIG IT“ est la solidarité, à savoir que des revenus générés par “DIG IT“ et l’artiste chacun versent 5% à une association de leur choix (santé, l’éducation ou l’environnement). Pour en savoir, Plug In a prit rdv avec Fred Maigne du Label DIG IT. MUSIQUES : Makoto San, BRK & Speaker Louis, Dekay, Bavard, ChaoulMessage, Three Oscillators & Dropped Out.