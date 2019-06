Découvrez MALANKA » de Paul-Louis Leger & Pascal Messaoudi 2018 – 13’40 min – HD – N&B – Essai / Documentaire – Sélection officielle du Festival de Clérmont-Ferrand 2019 – Sélectionné pour la projection de Courts-Métrages par Soirées Off, le 7 juin 2019 au Cinéma le Gyptis. “Quelque-part dans les collines ukrainiennes, près de la frontière roumaine, Gigi célèbre Malanka, une fête païenne dont les ours sont les héros“. Paul-Louis Leger & Pascal Messaoudi par les co-réalisateurs présentent “Malanka“ Dans Plug In.

10ème soirée de projection de Courts-Métrages Organisé par Soirées Off , vendredi 7 juin au cinéma le Gyptis. http://soiree-off.e-monsite.com. Au programme 5 films dont -« MALANKA » de Paul-Louis Leger & Pascal Messaoudi 2018 – 13’40 min – HD – N&B -(Sélection officielle du Festival de Clérmont Ferrand 2019) Essai / Documentaire Quelque-part dans les collines ukrainiennes, près de la frontière roumaine, Gigi célèbre Malanka, une fête païenne dont les ours sont les héros. -“COUP DE JEUNE » de Samuel Tudela de 2009 – 17 min – Super 16 – Thriller Policier /La rencontre explosive de 2 jeunes détenus et 2 doyens de la prison sur fond de tentative d’évasion… -« LA TAUPE » de Naïs Graziani 2017 – 11 min – HD – [Sélection officielle du Festival de Fecamp 2017]Comédie Sociale / Un homme imagine la vie de ses voisins au gré des différents objets qu’il trouve dans la poubelle de leur immeuble. -« LA NUIT » de Naïs Graziani 2018 – 8 min – HD – [Grand Prix Off à Cannes en 2018] Fiction Poétique / La nuit, les princes de la ville, entrent en scène. Portrait de deux amoureux de la nuit, qui contrairement à ce que l’on pense, tout uni. – « AU COMMENCEMENT » d’Isabelle d’Olce 2018 – 16,15 min – HD – Drame Historique. Un matin de 1778, Nabulio se réveille en sursaut et assister clandestinement à une réunion patriote Corse. il est le témoin de la mise en place d’un complot contre un intendant du Roi de France.