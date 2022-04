PLUG IN Spécial Concert de soutien pour la ville de Kharkiv en Ukraine. Mars 2022

De la Crau

PLUG IN De nombreuses initiatives ont démontré la solidarité de Marseille pour l’Ukraine. Découvrez, l’initiative de Svetlana, originaire de Kharkiv, membre de Phocéa Rocks pour une récolte de fonds pour les besoins de reconstruction et nourriture de première nécessité avec la mobilisation de la scène indé marseillaise ce 30 mars pour un Concert de soutien aux habitants de Kharkiv en Ukraine ! MUSIQUES : Parade David LAFORE et le groupe Hip hop ukrainien TNMK. Bonne écoute !