PLUG IN Spécial : "14 histoires de musique(s) à Marseille" aux Éditions Gaussen/Melmac Collection. Cet ouvrage collectif vibre aux rythmes des musiques : Jazz, opérettes, Chanson, Hip-Hop et surtout Rock. Quatorze auteurs explorent Marseille entre fiction et réalité romancée. Patrick Coulomb, Journaliste et Directeur de la The Melmac Cat Collection, il est l'invité de Plug In. Bonne écoute !

LES 14 AUTEUR(E)S : Pia Petersen, Marilyn Estrada (Marilyn and The Rockin Bombs), Nadia Tighidet (Les Dames de La Joliette), Marie Van Moere, Laurent Alexandre (Moon Râ), Mathieu Croizet, Jean-Paul Delfino, François Thomazeau (Special Service, etc) Olivier Descosse, Cedric Fabre, Pierre Luciani (multicarte des musiques actuelles), Vitiello Bernard Vincent Palacio (Elektrolux, etc), Serge Scotto (Les Steaks, auteur choc etc).

MUSIQUES : Moussu T e lei Jovents, JO Corbeau, Elektrolux Gaby Deslys, Moon Rã, Elvis Presley, Louis Armstrong, Les Dames de la Joliette, Shurik’n, DJ DJEL aka Diamond Cutter, The Clash, Marilyn and the rockin’bombs, et Leda Atomica Musique.

LE LIVRE : « 14 histoires de musique(s) à Marseille », aux éditions Gaussen, Melmac Collection. En vente en librairie et ailleurs (internet, Lollipop Music Store, etc), 18 €.

AGENDA : Les auteurs de ce recueil et les éditions Gaussen vous donne rdv en compagnie de plus de 70 auteurs nationaux et internationaux au Le Festival du Livre de Marseille les 5 et 6 décembre 2020 au Parc Chanot à Marseille.

Emission diffusée : Mercredi 21 à 10h & jeudi 22 octobre 2020 à 17h sur Radio Grenouille