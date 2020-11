PLUG IN – Rue d’Aubagne ! Spécial : Exposition “La Dent Creuse, cartographie de la colère“. Rappelez vous,, trois immeubles s’effondraient au coeur de Marseille, causant la mort de 8 personnes (Simona, Marie, Julien, Fabien, Cherif, Ouloumé, Niasse et Taharet) créant une “dent creuse“ au coeur de la rue d’Aubagne. Ni oubli, ni pardon ! scandaient les Marseillais. Agnes Mellon et Chrystèle Bazin ont capté en images et en sons ces mouvements d’indignation et de révolte : Des gilets jaunes, des femmes ou encore pour le climat. En Novembre 2019, un an après ce drame, elles présentaient une exposition “hors normes“ aux Rotatives La Marseillaise, En novembre 2020, deux ans après, la rue d’Aubagne est ouverte aux piétons, cet espace vide entre le 61 et le 69 de la rue d’Aubagne rappelle qu’à ces adresses, une tragédie a eu lieu. Exposition “La Dent Creuse, Cartographie de la Colère“ est aujourd’hui, présentée dans la salle d’expo de la la Mairie du 1er Secteur, qui en 2018 avait fait l’objet d’attaques virulentes. Loin des clichés Agnès Mellon journaliste, photographe des corps et Chrystèle Bazin, journaliste, écrivaine sonore, revisitent leur travail avec de nouvelles œuvres suspendues, des projections, des maquettes, des installations en 3D et sonores… Elles présentent, l’expo “La Dent Creuse, cartographie de la colère“ dans Plug In. Bonne écoute !