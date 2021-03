PLUG IN Rdv Clips “Luttes d’Artiste“ de Gari Grèu, “La Zetla“ de Nielo & Rastyron & KIT LIVE en stream de Zé Bourgeoise. Découvrez, “La Zetla“ nouveau titre de Nielo & Rastyron & Feat de Mouss et Hakim : https://m.youtube.com/watch?v=3QBxPaDyJyQ&feature=youtu.be A suivre, Colère du monde de la Culture, Expulsion du Dock des Suds, Gari Grèu pousse un coup de gueule avec son clip “Luttes d’artiste“, 4e extrait de « Barka » son dernier album solo co-écrit avec le poète Tartar(e). Dans le contexte actuel où les salles restent portes closes, où la culture est officiellement proclamée Non Essentielle, le titre “Luttes d’artiste“ résonne haut et fort : https://youtu.be/s4PvE52daPE / https://gari-greu.fr/​ Enfin, Découvrez Le KIT live, une initiative musicale sur mesure, de l’agence Ze BourgeoiZ, le KIT met en présence 2 artistes d’univers différents pour un show sur mesure en streaming, une manière de s’adapter à la situation sanitaire actuelle. le 26 mars sur YouTube et Facebook, Le kit met en présence Fred Skitty : https://youtu.be/ZOyXd_i8a9w et Dario Della Noce : https://youtu.be/tbfxWwulm0Q infos site http://kit-live.com/ Bonne écoute !