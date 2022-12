PLUG IN Playlist Transmusicales de Rennes par Dj Squaaly, GLITCH aux Bars en Trans et Toko en mode Lecture Dec 2022

PLUG IN : Rencontre et Playlist de Big Buddha aka Squaaly Baba à voir avec les dj’s KOSMO PILOT et REPI DEL MUNDO pour un trio MondoMix BIG KOSMO DEL MUNDO aux Trans Musicales/Rennes. A suivre, le Trio marseillais Post-Punk-hypnotique-Noisy G L I T C H à voir aussi à Rennes aux Bars en Trans accompagné par le PAM – Pole de cooperation des Acteurs de la filière Musicale en Région Sud et Mr Toko Blaze lecture musicale le 9/12/22 à Elache Decuba. Bonne écoute !

MUSIQUES : Kin’gongolo Kiniata Kinshasa), BĘÃTFÓØT (Tel-Aviv) TAGO MAGO (Rennes), KITCH(Lyon), 79rs Gang(Nola), SOCIAL DANCE(Marseille) + BIG KOSMO DEL MUNDO du 7 au 11/12/2022 aux Transmusicales www.lestrans.com et GLITCH le 8/12 aux Bars en Trans/Rennes et 9/12 Toko Blaze Toko Blaze lecture musicale

Diffusion : PLUG IN mercredi 7 à 10h & jeudi 8 Déc 2022 à 17h Radio Grenouille.