PLUG IN Oxmo Puccino, Since Charles, Utto au Festival Avec le temps, Baja Frequencia + Agenda mars 2023

PLUG IN : Rencontre avec l’artiste Since Charles programmé au 25e Festival Avec le temps et François Gautreau chargé de com à Grand Bonheur à propos de cette 25è édition dédiée à la chanson francophone. Écoutez aussi le dernier titre de BAJA FRECUENCIA à quelques jours de leurs live au Ride On Festival de Serre Chevalier et l’agenda Plug in live. Bonne écoute !