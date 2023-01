PLUG IN Maraude Mentalite Virage Depe, Festival Gran Lyannaj, Martin Dupont, jan 2023

PLUG IN : Un Anniversaire solidaire, 3 ans d’engagement, plus de 3 générations mobilisées par tous les temps chaque semaine, la Maraude Mentalité Virage Depé œuvre depuis janvier 2020 en solidarité avec les plus démunis de Marseille. Ensuite, Plug in présente GRAN LIYANNAJ 2e édition – Musiques, danses & chants créoles du 19 au 22 janvier 2023 à Marseille et le Groupe Martin Dupont en concert le 21/01 à Marseile, suivi de l’agenda Plug in live. Bonne écoute !