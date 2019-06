PLUG IN Spécial : Les filles de l’air se transforme en filles de la Mer au Festival Yeah 2019

Les filles de l’Air se transforme en filles de la Mer au Festival Yeah 2019. Les filles de la mer investissent l’école de Lourmarin (84) avec les danses de la mer pour un après-midi aquatique festif pour les minots… Les filles du Collectif Pink-Pönk prennent les enfants par la nageoire pour un après-midi fait de musique, de jeux à danser, de jeux à s’arroser, de concours de T-shirts de papas mouillés et autres joyeusetés éclaboussantes à vivre en famille. Prépare ta meilleure imitation du poulpe et viens vivre ton premier 1/4 d’heure de gloire ! Ce sont les Filles de la Mer et leurs 45T qui seront aux platines pour faire danser petites pieuvres et grands calamars. DJ Pola Facettes l’une des Filles de la Mer nous présente les festivités. Festival Yeah! 2019 Vendredi 07 juin — Samedi 08 juin — Dimanche 09 juin pour conaitre Infos site /festivalyeah.fr/