PLUG IN Emission Spéciale – Le livre, « La Bicoque » de la romancière Sara Vidal aborde le thème de la « Liberté » par le biais d’une tribu préhistorique, de réfugiés (syriens et érythréens) et un vieil homme vivant seul dans sa bicoque avec pour décor les calanques de Marseille. « La Bicoque », le nouveau roman sara vidal « la bicoque » , est édidité chez Riveneuve. Bonne écoute !

Cette émission a été diffusée : mercredi 13 février à 11h30 et jeudi 14 février à 17H sur Radio Grenouille.