PLUG IN Le Cercle des Polardeux Marseillais, Kanjar’Oc agenda avril 2023

PLUG IN, Lecture, avec le Lancement du « Cercle des Polardeux marseillais » les auteurs de nouvelles en dédicaces le 8/4/23 à la Pizzaria Chez Noel. A suivre… le 8/4/23, nouveau tour de piste lde Kanjar’Oc / L’Usine – Istres mais aussi Le musée d’art contemporain de Marseille [mac] rouvre ses portes ! et le 7/4/23 release party des Dirteez a la Maison Hantée Bonne écoute !

Musiques :Kanjar’oc, Al Stewart, Colette Renard, A.Chiara, le nouvel album « Monster in Love »de The Dirteez https://youtu.be/bcwIeMKGCpo et Since Charles https://youtu.be/nVy4S6cl9dg