PLUG IN Le bassiste des Stranglers, JJ Burnel en dédicace à Marseille & les 10 ans du Molotov nov 22

PLUG IN : Rencontre-Dédicace avec Jean-Jacques BURNEL & Anthony BOILE à Lollipop , le bassiste Mythique de The Stranglers présent avec l’écrivain A.Boile à l’occasion la sortie du livre “Strangler in the light“ édité chez Le mot et le reste ! A suivre, Le Molotov tout sur les festivités des 10 ans et en fin d’émission l’agenda Plug in Live de la semaine Bonne écoute !