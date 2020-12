Association Aix’Qui? Présente Classeurock#31, le tremplin historique régional dédié aux jeunes musicien.nes et groupes de amateur,trices de tous styles. A suivre, la Sortie digitale de l’album “Superpanoramas“ d’un des groupes reggae mythique de Marseille. 18 ans après replongez vous dans la musique reggae roots de JAMASOUND mais aussi de réécouter l’intw de 2020 réalisée par PLUG IN en 2002, au moment de la sortie physique de Superpanoramas. Le propos reste toujours d’actualité ce qui donne encore plus d’épaisseur au moment de la Sortie digitale de l’album mythique « Superpanoramas » du Jamasound chez Patate Records/ patate-records.com/ 18 ans après en digital/18 years after, now on digital platforms https://link.tospotify.com/I0n5FBHuMbb Bonne écoute !