PLUG IN Rencontre avec la photographe Marion Gronier, elle utilise les codes de la photographie anthropométriques, des portraits centrés, immobiles, frontaux et neutre de trois communautés fondatrices des Etats-Unis ; Afro-Américain, Amérindiens et Mennonites qui auraient pu crier : « Nous n’étions pas censées survivre » titre de l’exposition à voir du 23/02/23 jusqu’au 1er avril 2023 chez Libraire Maupetit, côté Galerie – 142 La Canebière, Marseille infos : mariongronier.com et/ou maupetitlibraire.fr. A suivre, l’agenda Plug in live de la semaine. Bonne écoute !