PLUG IN : Découvrez l’album “La Madrugada“ de Mandy Lerouge

Découvrez l’album “La Madrugada“ de Mandy Lerouge réalisé par Vincent Segal. La voix de Mandy Lerouge chevauche une musique jazzy chaloupée entre tradition orale et dansante argentine.

Avec Mandy Lerouge à la voix – Lalo Zanelli au piano, voix additionnelles et arrangements – Javier Estrella aux percussions et batterie – Felipe Nicholls à la contrebasse – Melingo à la voix et Vincent Segal au violoncelle.

Album réalisé par Vincent Segal, Enregistré, mixé aux Buissonne Studios par Gérard de Haro, assisté par Matteo Fontaine Mastering par Nicolas Baillard.

Bonne écoute !