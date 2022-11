PLUG IN Cartes Blanches à Hakim Hamadouche aux théâtre de l’Oeuvre & African Corporation en live Nov 22

PLUG IN Le Théâtre de l’Œuvre Marseille propose un voyage musical rock, punk intemporel avec Cartes Blanches Hakim Hamadouche et de nombreux invités Vendredi 4 et Samedi 5 Novembre 2022 à 21h, en prélude à son prochain concert à l’Olympia, faîtes un voyage musical rock, punk intemporel avec de nombreux invités. Ensuite, Rdv pour dansez avec le métissage, international, panafricain, ne manquez pas African Corporation en Show live Samedi 5 Novembre 2022 à Aubagne. Le duo électro-afro-urbain est l’invité de Plug in. en fin d’émission l’agenda de la semaine, Plug in Live. Bonne écoute !