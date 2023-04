PLUG IN Babel Minots, Culture Buisserine avec Mouss & Hakim + agenda et musique avril 2023

PLUG IN mer 29/03 à 10h & jeudi 30 mars 2023 à 17h Radio Grenouille . Des news de Culture Busserine qui depuis 1985 vit aux rythmes des actions de proximité avec cette semaine « De Zebda aux Darons de la Garonne » Mouss et Hakim en concert gratuit. A suivre… jusqu’au 2/04/23, Le Nomad’ distille un air de Révolution au Festival Babel Minots #9 dédié aux générations futures via la musique et les pratiques artistiques. Bonne écoute !