PLUG IN au FEMININ : Les Fabricoleuses, Le Fil en Trop et le rap de Awori & twani et Ami Yerewolo mars 2021

PLUG IN au FEMININ, Lancées le 8 mai 2021, “LES FABRICOLEUSES“ sont des artisanes, décoratrices, architectes audacieuses qui lancent leur petite entreprise : PLUG IN au FEMININ, Lancées le 8 mai 2021, “LES FABRICOLEUSES“ sont des artisanes, décoratrices, architectes audacieuses qui lancent leur petite entreprise : www.les-fabricoleuses.com . A suivre, “LE FIL EN TROP“ – Café Tricot, La mercerie & épicerie qui développe l’art de tricoter autour d’un thé : http://.lefilentrop.fr/

Découvrez aussi les derniers titres Rap féminins d’Afrique avec le Titre/Clip Ranavalona de “AWORI“ en duo avec le beatmaker malgache “TWANI“ chez Galant Records / Jarring Effects https://youtu.be/1kbOR3IKRqo et le Clip/Titre “IBamba“ de la rappeuse malienne “AMI YEREWOLO“ chez Othantiq AA : https://youtu.be/TFj30weUzYk

MUSIQUES en bonus : Izia, Billy Idol et The Good, The Bad & The Queen. Bonne écoute !

Diffusion : Mercredi 10 à 10h & jeudi 11 mars 2021 à 17h sur Radio Grenouille