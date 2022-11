PLUG IN Albums et live, le 3e Oeil/Rap, A.Tangorra/Jazz, Absurd Heroes/Rock… Illa J & Harleighblu nov 2022

PLUG IN, Sorties d’Albums et live : – ✶ Côté Jazz Intw d’ Annick Tangorra pour la sortie de son nouvel album “Time For A Cry“ où se mêlent ses harmonies vocales et la virtuosité du pianiste Alain Jean-Marie 25/11/22 au Ptit Duc à Aix en Pce – ✶ Côté rap d’ici, écoutez avec vue sur mer, “Renaissance“ le nouvel opus à faire tourner du duo Le 3ème Œil le 25/11/22 à L’Affranchi – ✶ Côté rap U.S/soul U.K Illa J & la chanteuse Harleighblu 26/11/22 à Venelles – ✶ Côté rock Indie, E.P “Born In Chaos“. E.P – Absurd Heroes /Lauréat du mytique Class’EuRock/ 22 le 25/11/22 aux Arcades/Aix en Pce