PLUG IN Spéciale “Rue D’Aubagne – Récit d’une rupture“ aux éditions Parenthèses Nov 2019

PLUG IN Spéciale “Rue D’Aubagne, Récit d’une rupture“ Diffusion Mer 6 à 11h 30 & jeudi 7 novembre 2019 à 17h sur Radio Grenouille

Un an après, cet ouvrage s’inscrit dans la continuité du bouleversant drame du 5 novembre 2018 à Marseille. La documentariste Karine Bonjour a, durant les mois qui ont suivi l’écroulement de trois immeubles dans le quartier Noailles et l’évacuation de plus de 3000 habitants d’immeubles en péril, recueilli de multiples supports artistiques, photos ou expressions urbaines visuelles ou sonores. Des supports que les Marseillais ont produit dans l’espace public pour dire leur tristesse et leur colère. Karine Bonjour est l’invitée de Plug in. Remerciements appuyés à Sharon Tulloh pour la Lecture de ses textes. Bonne écoute !

“Rue d’Aubagne – Récits d’une rupture“ de Karine Bonjour aux éditions Parenthèses.