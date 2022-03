Plug in Spéciale Musiques en Solidarité avec L’Ukraine. Mars 22

PLUG IN : Spéciale Musiques en Solidarité avec L’Ukraine. Ecoutez quelques groupes et artistes rock, hip-hop, métal, pop etc.. Certains sont régulièrement invités en France et festivals européens tels que HELLFEST ou Trans Musicales de Rennes. Notez aussi les adresses (Ci-dessous)pour aider l’Ukraine et les réfugiés. Bonne écoute !