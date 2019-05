PLUG IN Special Wesh le Festival mai 2019

PLUG IN invite le WESH ? Le Festival de musiques transversales. WESH ? /qu’est-ce que c’est ?

Depuis quelques années, l’émission PHONOFOCUS, se questionne sur les ondes de Radio grenouille (88.8 Fm). Elle s’interroge sur le sens de la musique, ou plutôt sur le sens que donne les artistes à la musique qu’ils interprètent.Héritage culturel, besoin de moderniser des sonorités traditionnelles, expérimentations sonores, délires adolescents, catharsis émotionnelle…. La musique ne ressemble qu’à celui qui l’interprète.

Le live étant encore un vecteur d’expression différent de l’enregistrement studio, il semblait logique qu’Elmö et Mr Lune, les 2 animateurs de Phonofocus, poussent le raisonnement un peu plus loin en organisant un festival musical.

Avec l’aide précieuse et indispensable THALASSANTE et Radio GRENOUILLE, de Radio NOVA, WESH ? Le Festival de curiosités sonores se tient au bord de l’eau, quoi de plus normal pour un festival marseillais,

WESH ? Le Festival accueillera le public autour d’un brunch pour débuter la journée. Expositions, Tatoo Shop éphémère, barbière, exposants divers viendront rythmer cet évènement qui va nous entrainer dans une exploration musicale et ce jusqu’à la nuit tombée, pour le plus grand plaisir des amateurs de dancefloors. Ah oui, la danse quelle belle manière de vivre la musique….