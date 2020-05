PLUG IN Revivez le Match OM-Milan AC à Munich 26/05/93 avec JO Corbeau “AÏOLI“

PLUG IN /L’Anniversaire, revivez la retransmission du Match OM-Milan AC à Munich en 1993 avec aux commentaires JO Corbeau “AÏOLI“. Les meilleures actions accompagnées des Dub redoutables de King Jammy. Emission réalisée et produite par Boosty en direct de Radio Grenouille à la Friche belle de Mai 26/05/1993. Assistant technique : Djel, Prise de ambiances de stade : Robex. Diffusion : Radio Grenouille (88.8 FM/Marseille) addicted YEBA ! Spéciales dédicaces à Pape Diouf et Michel Hidalgo Bonne écoute !