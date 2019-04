PLUG IN “Le Cavalier Hilare“ Le roman de Bob Passion aux éditions Vents D’ailleurs (Avril 2019)

PLUG IN : Un rdv lecture avec “Le Cavalier Hilare“ le roman de Bob Passion, l’auteur présente un road movie rock original, un prétexte réel pour un voyage imaginaire ou le contraire. un récit ou le héros en quête de souvenirs fait travailler sa mémoire décalée à propos d’une statue. “Le Cavalier Hilare“ est un voyage aux multiples rencontres et des amis solidaires. L’écrivain présente dans cette émission l’équipée sauvage de Jacques Beauregard, un Belge, qui fuit les combats depuis Stalingrad. 40 ans après il se retrouve à Marseille dans le quartier de la Plaine. Ses amis, Artistes et voyous, les piliers du bistrot l’aideront à retrouver la mémoire. Le rocker, Musicien globe-trotter, photographe et romancier, Bob passion est l’invité de Plug In. “Le Cavalier Hilare“ Le roman de Bob Passion en librairies aux éditions Vents D’ailleurs Vents Noirs https://www.bepolar.fr/Vents-noirs-une-nouvelle-collection-polar-chez-Vents-d-ailleurs

Bonne écoute !

MUSIQUES : The Clash, Buzzcocks, Talking head, Massilia Sound System, Sex Pistols, Love & Rockets, Screaming Blue Messiahs.