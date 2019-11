Plug in invite Yohanne Lamoulère, photographe, pour son exposition “Manger tes yeux – Ici ment la ville »

PLUG IN diffusé Mer 23 à 11h30 & jeudi 24 octobre 2019 à 17h sur Radio Grenouille. Plug in invite la photographe Yohanne Lamoulère à l’occasion de son exposition dans le cadre du Photo Marseille 2019. “ Manger tes yeux – Ici ment la ville » à la Galerie la Salle des Machines à la Friche la Belle de Mai du 26/10/19 jusqu’au 8 décembre 2019. Bonne Écoute !

Une proposition Photo Marseille, Le Zef

Yohanne Lamoulère, invitée d’honneur du festival, se confronte à une série de photographies, où les corps semblent mentir, tout autant que les paysages. Ce corps qui renvoie à l’espace politique de la ville est tout proche, solaire, mais aussi cruel. La photographe nous parle de désir, de sa propre trajectoire et de ses nouvelles images : «Elles seront classiques, dans la veine de la photographie naturaliste que j’aime tant. Je vous donne quelques pistes : les gravats, les trains, la nationale 113, les roseaux, la méditerranée, jaune, décembre 1993. C’est une fiction.»

Commissariat : Floriane Doury, En partenariat avec In’8 circle • maison de production, Atelier Shl.

«Yohanne Lamoulère naît en 1980, pas très loin de la Méditerranée.

Elle obtient son bac aux Comores, prépare une licence d’histoire de l’art à Montpellier, puis est diplômée de l’École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles en 2004, et s’installe finalement à Marseille. Yohanne n’a jamais eu la fibre du portraitiste mercenaire, dont le cadrage gommerait docilement le personnage tombé en disgrâce pour mieux inclure le «fils de» promis à un bel avenir. Elle préfère la compagnie des gens, pas parce qu’elle en aurait fait un épais concept, mais parce que c’est là où elle vit. Elle met du sien dans ses images sans jamais basculer dans le nombrilisme, cette subjectivité sans fond qui rend le monde plus opaque qu’il ne l’est vraiment». Bruno Le Dantec