PLUG IN Entretien exclusif avec Keny Arkana à l’occasion de la sortie de son album “Avant l’exode“

Ultime PLUG IN avant la pause estivale, Interview exclusive de Keny Arkana à l’occasion de la sortie de son ultime album “Avant l’Exode“, 12 nouveaux titres, rap, parfois chantés, à l’image de l’artiste, un album emprunt de spiritualité, plus intime mais toujours aussi revendicatif, contestataire et militant. Dans cet entretien, son engagement est toujours aussi sincère et authentique. Elle évoque aussi son exil probable loin des contraintes du système vers une destination surprenante. Bonne écoute !