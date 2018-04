*EMISSION “PLUG IN“ : Emission Spéciale de Motörhead à Pink Fairies…sur Radio Grenouille

L’interview exclusive de Lucas Fox premier batteur et cofondateur de Motörhead, avec l’accord du label Cléopatra record. Il présente, Avant première mondiale l’écoute de 3 titres de l’album “Resident Reptile“ de Pink Fairies (Sortie au mois de Avril/Mai 2018). Le son de Pink Fairies est trés proches de Motörhead. Rien de surprenant à cela Pink fairies : Lemmy Kilmister était un des fervent fan des Pink Fairies, Pink Fairies est composé de Paul Rudolph (ex-Hawkwind) et Lucas Fox musiciens issus de Motörhead et de Alan boomer Davey fils spirituel de Lemmy Kilmister Leader de Moto (ex-Hawkwind lui aussi)

et La sortie du livre 1975 dédié à On Parole le 1er Album de Motörhead en edition US

Musiques : Warsaw Pakt, Motörhead et Pink Fairies

Bonne écoute !

Robex

*http://www.radiogrenouille.com/plug-in/

* « PLUG IN » ISSUE: Motörhead Special Issue at Pink Fairies … on Radio Grenouille

The exclusive interview of Lucas Fox first drummer and co-founder of Motörhead, with the agreement of the record label Cléopatra.

He introduces : Before world premiere listening to 3 tracks from the album « Resident Reptile » by Pink Fairies (Released in the month of April/May 2018).

The sound of Pink Fairies is very close to Motörhead. No wonder Pink Fairies : Lemmy Kilmister was an avid fan of Pink Fairies, Pink Fairies is composed of Paul Rudolph (ex-Hawkwind) and Lucas Fox musicians from Motörhead and Alan boomer Davey spiritual son of Lemmy Kilmister Motörhead Leader (ex-Hawkwind too)

and The release of the 1975 book dedicated to On Parole the 1st Album of Motörhead in US edition.

Musics : Warsaw Pakt, Motörhead et Pink Fairies

Good listening !

Robex

* Http: //www.radiogrenouille.com/plug-in/