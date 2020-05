Perspectives d’Hakim Hamadouche (promenade sonore)

Profitez du déconfinement pour faire une balade sonore à la Plaine en solo, le casque vissé sur les oreilles. Radio Grenouille et le festival Avec le Temps présentent les Perspectives d’Hakim Hamadouche. Le musicien, virtuose du mandoluth, auteur-compositeur-interprète, vous invite à une promenade sonore de la Plaine à Castellane, du bar les Maraîchers au bar de la Plaine et au Champ de Mars, en passant par les lieux musicaux dont la Maison Hantée, l’Escoutille, la Passerelle et bien d’autres. Au cours de cette promenade sonore, l’artiste présente aussi quelques uns de ses amis et les rencontres qui ont nourri son parcours artistique : le journaliste Jacques Bonnadier, l’auteur Kamel Khelif, l’artiste Philippe Forcioli et Yann le boss du pub rock La Maison Hantée Officiel. Hakim Hamadouche est l’invité de Plug In. Bonne écoute !

Vivez la promenade sonore/Perspectives d’Hakim Hamadouche ou le parcours de vie et artistique de l’artiste. dans les rues de Marseille (57mn),

En téléchargeant les liens suivants : https://festival-avecletemps.com/off-festival/ https://soundcloud.com/…/promenade-sonore-les-perpectives-d… Les perspectives d’Hakim Hamadouche réalisées dans le cadre du Festival Avec le temps, avec Hakim Hamadouche. Réalisation Jean-Baptiste Imbert. Une co-production Radio Grenouille-Euphonia et la coopérative Grand Bonheur. MUSIQUES : Album « Hakim Hamadouche in live » https://www.elwatan.com/edition/culture/album-live-de-hakim-hamadouche-hommage-funky-a-mhamed-el-anka-13-11-2019