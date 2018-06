On Air 2018 – Ouvrez vos oreilles, à ciel ouvert

L’ÉTÉ À LA FRICHE, ON CONNAÎT LA CHANSON (ET LA DANSE).

Chaque vendredi et samedi de l’été, rendez-vous sur le toit-terrasse de la Friche Belle de Mai à partir de 19h00. On Air, c’est les plus doux débuts de soirée dont on puisse rêver : apéro-mix-concert, en plein air, où l’on danse et où le soleil couchant danse avec nous. Et c’est gratuit.

Et pour cette saison, Grenouille vous propose d’entrer dans ses ondes, d’onduler avec elle(s) sur sa programmation de l’été, les weekends du 13 – 14 juillet et du 10 – 11 aout.

Vous retrouverez sur cette page l’ensemble des podcasts, présentations, sons d’ici et d’ailleurs, pour approfondir et mieux justifier encore vos raisons d’en être.

Pour des informations sur l’ensemble des weekends On Air de la saison 2018, rejoignez l’événement Facebook.

VENDREDI 13 JUILLET

Charlie O – Live clavier couteau suisse (France / Sounds Like Yeah)

25 ans d’exploration du mythique orgue Hammond B3 et un CV éloquent : Charlie O. sort des disques, joue sur ceux des autres, se produit régulièrement en live aux côtés d’artistes aussi variés et brillants que Peter von Poehl, Katerine, Mohamed Lamouri et Groupe Mostla ou Etienne de Crecy. Côté labels on le retrouve sur Sounds Like Yeah (label de Laurent Garnier).

Indiscipline – DJ set éclectique et électrique (Marseille)

Synth-pop embrumée, rock qui ne roule pas droit, no & new wave dans la marge, électro électrifiée, punk-funk vibrant, hip hop d’époque, disco barrée… Alcaline Jukeboxbabe & Florence Canadas associées depuis 2014 comme duo de selectas ont pourtant choisi de ne pas choisir : quelles que soient les directions que prend un set d’Indiscipline, il ne manque pas de cohérence pour qui se laisse « driver » par ces deux insouciantes exigeantes.

Black Devil Disco Club – Live disco cosmique (France / Alter K)

« Nul n’est prophète en son pays » est l’adage qui colle certainement le mieux à la trajectoire de Black Devil Disco Club. Car celle-ci a de quoi surprendre. Totalement ignoré en France durant les années 70, Bernard Fèvre n’aurait pu rester qu’un fantôme du passé. C’était sans compter sur le flair de Richard D. James alias Aphex Twin qui, à l’aube du 21ème siècle, sort Bernard Fèvre de l’oubli en rééditant certains de ses albums. C’est à ce moment qu’un public averti découvre, ébahi, le véritable trésor cosmic disco que le producteur avait constitué.

SAMEDI 14 JUILLET

Waaterproof – DJ set groove oriental & digital raï (Phono Mundial, Radio Grenouille, Marseille)

Dj et résident de Radio Grenouille depuis une dizaine d’années, Waaterproof a toujours fouillé dans les musiques d’ailleurs, sans cesse à la recherche de la pépite funk, disco, electro, ou parfois jazz – dans l’afro, les Caraïbes et l’Oriental plus particulièrement – pour faire croiser l’Orient et l’Occident, l’ancien et le moderne, les pieds et le mental !

Ses sets sont un mélange de sonorités connues et moins connues, un pied dans le boogie funk, un autre dans le tropical moite – urbain, un brin décalé mais toujours pour la danse.

Sofiane Saidi feat. Kenzi Bourras – Live raï du futur (Algérie / France)

Sofiane Saidi est un rescapé de la vague World Music des années 90. Après avoir fui l’Algérie pour s’installer en france. Il y retrouve le milieu raï des cabarets. Petit à petit, Sofiane amène sa voix, son style et le tarab qu’il a apprivoisé dans les milieux hypes, offrant ainsi à son public une musique jonglant entre jazz et trip hop. Aujourd’hui, Sofiane, prince du Raï 2.0, souhaite porter haut et fort les valeurs de la fête, de la musique, de la fraternité, et de la magie de l’âme algérienne.

VENDREDI 10 AOUT

Loya – Live maloya électro (France & Île de la Réunion / Mawimbi Records)

Alors qu’il s’apprête à sortir son 1er album, Loya viendra dévoiler son live aussi puissant que réjouissant. Une musique à mi-chemin entre tradition et modernité. Maloya réunionnais, séga mauricien et musiques tamoul se jouent à un tempo footwork. Des boîtes à rythme et des synthétiseurs harmonisent les voix habitées des chanteurs de ces îles perdues de l’Océan Indien.

Mawimbi – DJ set afro électro (Paris / Mawimbi Records / Rinse France)

Créé par un groupe de DJ, diggers, Mawimbi a pour mission de créer des passerelles entre un héritage musical influencé par le continent Africain et des sonorités contemporaines. Ils ont fondé un label, une émission de radio, signé des remixs pour Cerrone, Calypso Rose ou Oumou Sangaré, et ont tourné partout en France et depuis peu en Europe. Mawimbi fête cet été ses 5 ans et vient marquer le coup sur le toit, un de leur terrains de jeux favoris !

SAMEDI 11 AOUT

Glitter OO – DJ set techno du désert (Rinse France / Paris / Rabat)

De Rabat à Paris en passant par Beyrouth, Glitter 00 cultive un goût pour les sélections affûtées et brillantes, offrant un voyage entre musiques traditionnelles du monde arabe et électro occidental gorgé de techno et de nu disco. Résidente sur Rinse, ses podcast brillamment construits augurent d’un DJ set réjouissant.

Deena Abdelwahed – Live techno (Tunis / Toulouse / Infiné)

Au carrefour des musiques traditionnelles pan-arabes, de la bass music, de l’ambient et de la techno, le travail de Deena a reçu ses premiers soutiens auprès d’Acid Arab ou Debruit, avant d’arriver jusqu’à nos oreilles. En 2016, elle signe ses premières productions pour Infiné en remixant le single de Bachar Mar-Khalifé, Lemon, et en contribuant à la série de compilations de découvertes sonores #Explorer3 avec Space + Kadhab. Aujourd’hui, Deena vit entre la Tunisie et Toulouse et multiplie les excursions sonores en live ou en DJ set, ainsi que les projets pluridisciplinaires.

Les soirées On Air sont une proposition de la Friche la Belle de Mai en coproduction avec les Grandes Tables de la Friche.