Promenades sonores & Veillées radiophoniques en Provence Verte

Depuis la rentrée, nous arpentons un petit bout de la Provence Verte… 3 artistes, inspirés par des habitants de Tourves, de Correns et de Barjols, fabriquent (ou vont fabriquer) des promenades sonores qui s’inaugureront avec tous, casque sur les oreilles et pieds en mouvement sur les chemins, et donneront lieu à 3 veillées artistiques et radiophoniques pour partager la musique de l’un et la parole de l’autre, les grandes et les petites histoires…

La fabrication de ces promenades se réalise au fil de rencontres avec des habitants qui partagent avec les artistes leur connaissance, leur lien, leur attachement, leur curiosité pour leur territoire.

PROMENADE #1: DES TERRES ROUGES À LA ROCHE BLANCHE, PAR PASCAL MESSAOUDI



> À télécharger sur le site des Promenades Sonores

Au fil de ses explorations et de ses rencontres avec des habitants de Tourves, Pascal Messaoudi, documentariste, a choisi de mener l’auditeur-marcheur depuis un point de départ au milieu d’une terre rouge jusqu’aux roches blanches des gorges du Caramy.

La promenade a été inaugurée le 20 janvier 2019, entre Tourves et Mazaugues, puis lors d’une veillée radiophonique de création au Cercle de l’Avenir à Tourves. Ecoutez le podcast de cette veillée ici !

Durée de la promenade : environ 1h (aller-retour)

Coordonnées GPS du point de départ : 43.3645268 – 5.9134741

PROCHAINS R.D.V : LES PROMENADES SONORES ET VEILLÉES À CORRENS ET BARJOLS



– De Janvier à Mars 2019 : avec le compositeur et musicien Baltazar Montanaro à Correns, pour une promenade sonore qui sera inaugurée le 31 mars 2019 et suivie d’une veillée au Fort Gibron en partenariat avec Le Chantier à Correns.

- D’Avril à Juin 2019 : avec le créateur sonore Christophe Modica dans le village de Barjols pour un vernissage et une veillée fin juin 2019.



Une action portée par Euphonia – Grenouille avec le soutien de l’État – Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire et de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte.

Cette première Promenade Sonore et cette veillée se réalisent en complicité avec des acteurs associatifs et des habitants du territoire.