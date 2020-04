Radio-Là est un projet d’expression et de diffusion radiophonique démarré en septembre 2015, qui implique des usagers de la psychiatrie et des soignants à Marseille.

Les objectifs de cette action sont de rendre possible et de valoriser l’expression de personnes ne disposant pas de moyens pour le faire, dans un acte de création poétique et sociale, et de tisser de nouvelles formes de liens entre patients, soignants et habitants, entre la ville et l’hôpital.

Comment ? Par la création de programmes issus d’ateliers de pratiques et d’un travail à la fois sensible et journalistique.

Un atelier hebdomadaire à l’atelier-studio Euphonia propose à chacun de produire « son expérience » radiophonique et sonore. Nous y effectuons des écoutes, des prises de sons, de l’expression autour de thèmes choisis ensemble, des lectures, du montage, et mettons en ligne les productions sur le web.

L’ensemble des réalisation produites en atelier sont écoutables sur le site radio-la.fr

en 2016, la première saison de Radio-Là a donné lieu à un gros événement radiophonique et public en juin avec 3 jours de radio autour de la psychiatrie et du vivre ensemble avec les participants à l’action et des partenaires souhaitant partager les questionnements.

Depuis septembre 2016, les ateliers hebdomadaires ont repris, construisant des programmes qui donneront lieu à une émission trimestrielle, à chaque saison.