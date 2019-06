Profession Chercheur #8

Profession Chercheur N°8

Juin 2019, l’Atelier-Studio d’Euphonia et Radio Grenouille accueillait à nouveau la formation doctorale consacrée à la communication scientifique. Au terme d’une semaine, ponctuée d’échanges, de recherche, nous aboutissons à la conception et la réalisation de cette émission radiophonique, expérience nouvelle pour les doctorants.

Cette formation, et cette émission, Profession Chercheur N°8, ont réuni doctorantes et doctorants, cette fois ci, en sciences sociales, histoire, communication, ergologie et sociologie. Avec Johanne Samè, Christine Martin, Soizic Morin, Emmanuel Porte, Dris Belkasmi.

Remerciements : à l’équipe de formateurs, Nicolas Chevassus, auteur et journaliste (Mediapart), Philippe Hert, chercheur enseignant (Ecole de Journalisme et de Communication Aix Marseille / Centre Norbert Elias EHESS-CNRS-AMU), Jérôme Matéo, producteur radio et formateur (Radio Grenouille-Euphonia / AMU); à l’équipe technique, Sébastien Geli et Djilali Hammiche; et au Collège Doctoral d’Aix-Marseille Université.