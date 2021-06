Profession Chercheur #10 – La cuisine de la recherche

Pour cette 10e édition, l’Atelier-Studio d’Euphonia et Radio Grenouille ont accueilli la formation doctorale « communication et éthique du chercheur ». Une émission est réalisée, dans laquelle 10 doctorants discutent de leur quotidien dans le monde académique et de leurs pratiques scientifiques. Cette émission séquencée en 4 épisodes-podcast est une nouvelle occasion de visiter l’arrière-boutique de la recherche du point de vue de jeunes chercheurs .

: https://open.spotify.com/ playlist/ 5E9TtNSTyRh2dyk1z0MMEF?si= Ik4iR5DcRymOyH03caH7mw Interlude musical ou trou normand

Remerciements:

Philippe Hert (EJCAM-AMU, Centre Norbert Elias), Jérôme Matéo (Grenouille-Euphonia, AMU) et Dorothée Dussy (Centre Norbert Elias)

Alex & Djilali (Grenouille-Euphonia)

Nous remercions également Thomas Carruto pour le partage de ses créations musicales : https://icithomas.bandcamp. com/music

Cette formation s’est déroulée entre septembre 2020 et janvier 2021, dans le cadre des formations du collège doctoral d’Aix-Marseille Université.