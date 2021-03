Radio Grenouille en direct de l’école des Beaux-Arts de Marseille

Écoutez les émissions réalisées dans le cadre du workshop de Radio Grenouille à l’école des Beaux-Arts de Marseille, en cliquant sur ce lien tous les jours à 15h30 : direct Luminy.

Cette série de podcasts engageant prises de son, créations sonores et parole d’artistes est à réécouter à volonté juste en dessous de ces lignes.

La semaine sera aussi consacrée à la préparation d’une performance radiophonique en public et diffusée en direct sur les flux de Radio Grenouille (88.8FM, webradio et DAB+) le samedi 06 mars 2021.

esadmm.fr/

Dans la démarche historique d’accompagnement et de découverte de jeunes artistes, l’équipe de Radio Grenouille et de l’Atelier-Studio d’Euphonia proposera un workshop aux étudiant.e.s des Beaux-Arts de Marseille, autour des pratiques audio et de l’art radiophonique.

L’œuvre collective sera ici importante, replaçant l’outil radio au centre de l’une de ses perspectives historiques, œuvrant à la parole et faisant circuler les savoir-faire.

Tous les espaces radiophoniques seront convoqués, des outils qui font la radio, de la circulation du signal à l’espace physique d’où l’on parle et d’où l’on peut imaginer le monde.