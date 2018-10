Travellings #5 – Une tirelire dans l’espace public

A l’occasion du Festival Travellings #5, organisé par Lieux Publics, centre national et pôle européen de création en espace public, Radio Grenouille a mis ses micros dans les mains de jeunes, afin de partir à l’écoute de ce qui se tramait dans l’espace public.

C’est sur le cours Estienne d’Orves à deux pas du Vieux Port que The Pig, une tirelire commune et libre d’accès, est apparue. Les reporters en herbe et en bitume ont interrogé les passants, les restants assis aux terrasses de la place, touristes et locaux, pour donner à entendre le prisme de leurs perceptions.

© Grégoire Edouard

L’oeuvre The Pig a été créée par l’artiste anglais Seth Honnor de l’agence Kaleider, soutenu par IN SITU, plateforme européenne pour la création en espace public.

The Pig voyage à travers l’Europe sous l’oeil interrogatif, parfois surpris de ceux qui le rencontrent.

Un merci tout particulier à la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art et à son personnel pour leur accueil, leur disponibilité et leur gentillesse.

Coordination / Formation : Fanny Girod, Jonah Senouillet, Pauline Gervais

Equipe artistique : Daina Heaton, Natasha Batorijs

> Radio Grenouille

> Lieux Publics