Radio-Là, c’est un atelier d’expression radiophonique proposé par Radio Grenouille et réunissant chaque mercredi des personnes concernées par la psychiatrie.

L’hiver dernier, Radio-Là avait réalisé une émission autour de la peau, des appeaux, po po po… (c’était son titre), et ce en croisement avec l’atelier vidéo et arts plastiques mené par l’artiste Emmanuel Vigier au C.M.P de Sainte-Marguerite qui avait cette peau pour fil directeur.

6 mois plus tard, les deux ateliers, qui ont continué à se croiser au fil des mois, décident de faire événement public commun.

Les oeuvres vidéo et installations sont exposées à l’Atelier-Studio d’Euphonia sous le titre « Je dépends de la peau qui me pense« , et l’émission de l’été de Radio-Là se fait sur le parvis, en direct et en public.

De la peau à la membrane du micro, il n’y avait qu’un pas, que nous avons décidé de franchir, en consacrant cette émission au son, à sa vibration, en invitant chacun à tendre l’oreille et en se demandant ensemble si dans notre micro, il y a une peau…

L’émission de l’été de Radio-Là : dans mon micro, une peau ?

Une émission avec des sons, lectures, interviews et même un quizz des participants de l’atelier Radio-Là, et en guest l’artiste sonore Lucien Gaudion et sa performance sonore hypnotique Samā‘, le joueur de Daf Omer Konur de l’association Dewrana def (« le temps des dafs » en Français), et le batteur Gianni Astuzia des groupes Holy Doxa et New Band Funk.













Bel été à toutes et tous et à bientôt pour de nouvelles aventures !