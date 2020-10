Quand je pose mon oreille….

Tous les 2 ans Lézarapart nous régale avec « Petit Art Petit », mais voilà, cette année c’est covid,et le festival ne peut pas se tenir dans de bonnes conditions d’hospitalité. Mais les ateliers prévus tout au long de l’année ont bien eu lieu ! Grenouille a participé, sur l’invitation de Lézarpart et de Pina. Pina est artiste et réfléchit à comment donner la parole et la prendre. Elle a invité 12 jeunes issus d’horizons différents à expérimenter l’expression de la parole intime et la notion de débat. Bonne écoute pour 20′ de programme.