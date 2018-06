PROFESSION CHERCHEUR N°6 – MAI 2018

Bienvenue dans un voyage spatio-temporel au coeur de la recherche.

De jeunes chercheurs, issus de disciplines variées des sciences humaines et sociales, vous emmènent à travers le temps et l’espace pour vous faire découvrir leurs champs, leurs questionnements et leurs intérêts.

Au fil d’une émission et de six épisodes, découvrez les parcours de nos archéologue, historien, littérateur, juriste, musicologue et photographe.

> L’émission complète :

Profession Chercheur n°6 – L’émission

> Et la série :

Profession Chercheur – Episode 1: Laurine Viel, Bijoutiere du Neolithique ?

Profession Chercheur – Episode 2: Emilie Mitran, Intimité Révolutionnaire

Profession Chercheur – Episode 3: Anais Martin, Le Sang dans le Son

Profession Chercheur – Episode 4: Abdallhkim Zahamit, Arbitre du Droit

Profession Chercheur – Episode 5: Virginia Pisano, Ecouteuse de Rue

Profession Chercheur – Episode 6: Sergio Valenzuela Escobedo, photographe sans appareil



Profession Chercheur n°6 a été réalisé en mai 2018, en clôture d’une formation doctorale sur la communication scientifique.

Cette formation s’est tenue à l’Atelier-Studio d’Euphonia et à Radio Grenouille.

Remerciements à Nicolas Chevassus, auteur & journaliste (Mediapart), Philippe Hert, maître de conférence (Ecole de Journalisme et de Communication Aix Marseille / Centre Norbert Elias EHESS-CNRS-AMU) et Jérôme Matéo, producteur radiophonique & formateur (Radio Grenouille-Euphonia / AMU).

Equipe technique : Sébastien Geli, Djillali Hammiche, et Anaïs Cabandé.

Remerciement au Collège Doctoral de Aix-Marseille Université.