Le Groupe Miroir est un groupe pour faire du théâtre, voir du théâtre, parler du théâtre.

Le groupe Miroir est composé d’une vingtaine de jeunes, âgé.es de 15 à 20 ans, emmené.es par les metteurs en scène Alexis Moati et Carole Costantini (Cie Vol plané) en compagnonnage avec le ZEF – Scène nationale. Un atelier par semaine et des stages pendant les vacances scolaires, le tout sur trois ans, que la Grenouille se propose d’accompagner, de documenter, de mettre micros et studio à disposition selon les désirs et les propositions de chacun.

Découvrez ici le travail issu de cette collaboration.







Plus d’infos: ici

Photographies: Vincent Beaume.