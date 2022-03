La voix devant soi | Par et pour les étudiants !

Portrait d’une association, festival ou temps fort porté par une initiative étudiante, questionnement d’actualité, mais aussi paroles intimes…



La voix devant soi aborde des thématiques de société, d’écologie, d’art et de culture le tout par et pour les étudiants eux même !



Un moyen d’expérimenter les pratiques radiophoniques, de faire découvrir des projets, thèmes d’actualité et sujets de fond.

Avec La voix devant soi, Radio Grenouille accompagne, dans ses locaux à la Friche Belle de Mai à Marseille ou directement sur place, des étudiants pour leur donner la parole, soutenir leurs initiatives, les initier aux pratiques radiophoniques et web-média et construire avec eux leur place sur l’antenne.