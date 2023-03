La Tour, c’est l’émission-atelier des jeunes de la tour Bel Horizon, située à l’entrée de Marseille à Saint-Lazare dans le 3ème arrondissement. Ils et elles discutent de leur quotidien et de leur lieu d’habitat ; du rez-de-chaussée au toit du 19ème et dernier étage.

Parfois en direct, l’émission se déroule au studio de Radio Grenouille tous les mardis. L’équipe du 88.8 embarque aussi avec les jeunes pour des captations sonores extérieures, qu’elles soient à la tour ou au local de Famille en Action, association partenaire et de quartier, avec laquelle ils et elles font des activités quotidiennes.

Les épisodes les plus récents:





Une série d’ateliers soutenue par La Scic de la Friche, avec l’accompagnement précieux de Famille en Action.

Les émissions sont réalisées par Alex Papi Simonini et Léna Rivière.