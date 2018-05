Cette année, le Festival Architectures Contemporaines (organisé par le secteur musicologie) se déroulera essentiellement à la Faculté ALLSH (Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines). Pour cette 11ème édition, le thème s’articulera autour de la Fusion. Provenant du latin « fusio », la fusion désigne le phénomène physique d’un passage de l’état solide à l’état liquide. Par ailleurs, lorsque plusieurs entités sont fusionnées, on assiste à une perte de distinction entre celles-ci… En musique, ce terme est d’ailleurs utilisé pour associer plusieurs styles. On peut aussi imaginer qu’un phénomène physique se crée entre l’art et son récepteur. Y a-t-il ici un lien avec les états modifiés de conscience qu’entrainent parfois l’écoute de certaines musiques ?

Fusion et Musique, Festival Architectures Contemporaines – avril 2018

Une émission-atelier autour du festival et de sa thématique présentée par les étudiants L3 Musicologie parcours Action et Production Musicale de l’AMU. Émission diffusée les samedi 7 et vendredi 13 avril 2018.