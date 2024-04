Entre rêves d’adolescents et amitié incandescente, l’hôpital public et celles et ceux qui tentent de le maintenir au péril de leur santé, la filiation et le déracinement intergénérationnel ; nous traverserons 3 œuvres sensibles aux interprétations singulières par les voix de leurs créateurs.

Date de sortie: 29 novembre 2023