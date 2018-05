Un mix et collage sonore signé Jean-Yves Leloup, autour du field recording mêlant ambient, electronica mais plus encore de nombreuses créations autour du paysage sonore, entre océan, îles, rivages, fleuves et criques.

Avec des œuvres et des créations de Jana Winderen, Leslie Shatz, Milena Bergeron, Mathias Delplanque, Dinah Bird, Bill Fontana, Solo Andata, Claire Sauvaget, Andrew Skeoch & Sarah Koschak, Robert Henke, Vincent Duseigne, William Basinski & Richard Chartier.