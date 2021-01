PLUG IN – Spéciale Initiative : La Maraude Mentalite Virage DEPE / Marseille

Plug in soutien l’initiative de La Maraude Mentalité Virage Depé >Collectif solidaire des supporters Marseillais. Depuis janvier 2020, la Maraude Mentalité Virage Depé œuvre pour la solidarité pour les plus démunis dans les rues de Marseille et s’inscrit dans la lignée de Patrice de Peretti aka Depé, ambianceur et militant des supporters MTP, Ultra et Fanatics disparu il y a 20 ans. Plug in soutien l’initiative de La Maraude Mentalité Virage Depé >Collectif solidaire des supporters Marseillais. Depuis janvier 2020, la Maraude Mentalité Virage Depé œuvre pour la solidarité pour les plus démunis dans les rues de Marseille et s’inscrit dans la lignée de Patrice de Peretti aka Depé, ambianceur et militant des supporters MTP, Ultra et Fanatics disparu il y a 20 ans.

La Maraude Mentalité Virage DEPE, prône la solidarité et la fraternité avec aide alimentaire, kits d’hygiène et accompagnement aux sans-abris et personnes en situation de grande précarité en collaboration avec les acteurs laucaux comme Restaurante Il Cuoco (2e), Casa Del TaKos, l’association Pain et Partage, Le Marché noir (4e), la Renaissance (4e), Epicerie Paysanne de quartier (1e), Lorenzo Style(1e) ou encore la Banque alimentaire, L’Aprés M (14e) et Coup de pouce aux migrants St Charles mais c’est aussi plus de 100 de bénévoles dont Lorid, Nico, Arold, Elyes, Fifty, Loule, Mohamed, Julien, Pierre, Eddy, Hollis et bien d’autres…

Pour les un an, d’actions solidaires de la Maraude mentalité virage Depé, Plug in a fait le déplacement au pied des escaliers de la Gare Saint Charles pour rencontrer l’assiciation mais aussi les personnes dans le besoin. Le tout accompagné des musiques et dédicaces de Hollis Linfame, Le Bàbi, Adikson MC, Gari Grèu, Jo Corbeau. Bonne écoute !

Soutener la Maraude Mentalité Virage Depé sur facebook, instagram et https://www.lepotcommun.fr/pot/dlvhgqxg?fbclid=IwAR2oU_Yldc1mtnzlUwGMSWHApRtgGWiBktYreCaZ16fKZNsw7P5XyH50Fok

Diffusion : mercredi 13 à 10h & jeudi 14 janvier 2021 à 17 h sur Radio Grenouille