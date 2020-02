Les Philosophes Publics – Abstention Electorale

Les Philosophes Publics vous proposent une émission sur l’engagement citoyen et la nécessité de se donner le choix du vote. Comment choisir ? Pour qui voter ? Le premier pas est de s’assurer que nous sommes bien inscrits sur les listes électorales et d’accepter ensuite de s’ouvrir à ce qui se dit. De quoi parle la politique et pourquoi est-elle essentielle dans notre vie ?

Nous vous proposons une série de trois émissions sur ce thème avec des acteurs impliqués, engagés dans le collectif Mad Mars ou dans la vie de leur quartier.

Pour la seconde émission de cette série, nous partageons la parole avec deux jeunes gens impliqués dans leur quartier à différents niveaux. Ils nous invitent à questionner l’abstention chez les jeunes. Comment se fait-il que les élections locales à Marseille se jouent sur un tel niveau d’abstention ? Pourquoi les jeunes ne votent pas et ne se sentent pas représentés dans le discours politique ?

La troisième émission est sur le thème de l’engagement citoyen et questionne sur ce qui fait que certains d’entre nous franchissent le pas et s’inscrivent plus profondément dans la politique de notre ville. Nous le faisons en utilisant la philosophie comme vecteur de réflexion et de socialisation. Alain Barlatier le fait à travers sa caméra et son micro et montre comment le 5 Novembre a été le déclencheur de l’engagement citoyen pour beaucoup de marseillais. Deux représentants du collectif Mad Mars racontent ce qui leur a donné envie de franchir le pas et de s’impliquer politiquement dans la vie locale.