Mix Dr Zoom – Increasing money mix Vol.1 (from one up to ten)

Un sou est un sou… nous le savons bien. Et cela vaut aussi pour les dollars ! En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui par leur générosité on fait grimper la cagnotte de Radio Grenouille en ces temps de levée de fonds. Ce mix vous est dédié.

Dr Zoom

Playlist :

– ALOE BLACC : « I Need A Dollar »

– KENDRICK LAMAR : « How Much A Dollar Cost »

– THE VIBRATIONS : « Silver Dollar »

– MARILYN MONROE : « One Silver Dollar »

– PH HARVEY : « Dollar Dollar »

– SANDY DILLON : « Send Me A Dollar »

– SAMANTHA CRAIN : « If I Had A dollar »

– THE GLANDS : « Two Dollar Wine »

– ROSIE THOMAS : « 2 Dollars Shoes »

– EDDIE RABBITT : « Two Dollars In The Jukebox »

– PEOPLE UNDER THE STAIRS : « 4 Dolla Afro »

– THE LORDS OF ALTAMONT : « $4.95 »

– BING CROSBY : « I’ve Got Five Dollars »

– SWAMP ZOMBIES : « We’ve Got Give Bucks »

– THE JOLLYBOYS : « Ten Dollars To Two »

– MEDESKI MARTIN AND WOOD : « Ten Dollar High »

– M.I.A : « 10 Dollar »