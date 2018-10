Rejoignez l’équipe de la Grenouille : missions de service civique

CONTEXTE

Producteur et média culturel et artistique, Grenouille a pour préoccupation majeure d’être un acteur et de donner à écouter Marseille et ses territoires connectés.

Elle déploie son énergie autour d’une antenne et d’une constellation web en articulant des projets de création, des ateliers de pratiques et des événements publics.

Pour nous accompagner dans cette saison 2018-19, nous proposons 3 missions de Service Civique d’une durée de 8 mois :

> Misson 1 : Participer aux activités d’une radio associative : production radiophonique sur la thématique lien social et territoires

> Mission 2 : Participer aux activités d’une radio associative : programmation musicale

(détail des 2 missions ci-dessous)

Ces missions s’accomplissent dans l’écosystème Grenouille et le volontaire sera donc amené à s’intéresser à l’ensemble des champs et objets développés en son sein.

Le travail d’équipe, en interaction avec l’ensemble des métiers de la radio (concepteurs, journalistes, animateurs, techniciens) prime dans notre organisation méthodologique.



CONDITIONS :

> Être éligible aux critères du Service Civique (de 16 à 25 ans) : infos sur le site du Service Civique.

> Démarrage : début novembre 2018 pour les missions 1 et 2.

> Durée : 8 mois, plein temps avec aménagement possible des horaires ; les volontaires seront amenés à être présents en soirée ou week-end selon les événements portés par la radio.

> Lieu : les bureaux de Radio Grenouille sont à la Friche Belle de Mai (3ème arrondissement de Marseille), mais les volontaires seront amenés à se déplacer selon les événements.



POUR CANDIDATER

> Envoyez Lettre de motivation + CV à Pauline Gervais avant le 18 octobre 2017 : pauline@radiogrenouille.com en précisant la mission qui vous semble la plus adaptée à votre profil et vos envies.

> Nous reviendrons vers chacun.e pour donner une réponse et/ou fixer un entretien.

MISSION 1 : PARTICIPER AUX ACTIVITÉS D’UNE RADIO ASSOCIATIVE : PRODUCTION RADIOPHONIQUE SUR LA THÉMATIQUE LIEN SOCIAL ET TERRITOIRES



Activités confiées :

> Participer au développement de programmes radiophoniques existants et à la création de nouveaux programmes dans les champs du lien social et de la rencontre de territoires et de des initiatives citoyennes locales : repérage d’acteurs et d’actions, organisation, réalisation, interviews, mise en ondes ;

> Accompagner l’équipe sur les actions de terrain qu’elle mène dans ces champs et sur différents territoires ;

> Favoriser la valorisation des programmes réalisés par l’équipe (salariés, volontaires, bénévoles) via le web (réseaux sociaux, podcasts), et la circulation des programmes réalisés en tentant de toucher et d’impliquer de nouveaux publics-auditeurs ;

> Participer à la mise en place d’événements radiophoniques publics sur ces thèmes : mobilisation et accueil d’intervenants et de publics (groupes de publics cibles notamment) et à leur communication.

MISSION 2 : PARTICIPER AUX ACTIVITÉS D’UNE RADIO ASSOCIATIVE : PROGRAMMATION MUSICALE



Activités confiées :

> Participer au développement de programmes radiophoniques existants et à la création de nouveaux programmes au sein de la rédaction, dans le champs musical mais aussi plus largement de la culture : repérage d’acteurs et d’actions, organisation, réalisation, interviews, mise en ondes ;

> Favoriser la valorisation des programmes notamment musicaux réalisés par l’équipe (salariés, volontaires, bénévoles) via le web (réseaux sociaux, podcasts), et la circulation des programmes réalisés en tentant de toucher et d’impliquer de nouveaux publics-auditeurs ;

> Participer à la mise en place d’événements radiophoniques publics sur ces thèmes : mobilisation et accueil d’intervenants/artistes et de publics, et à leur communication ;

> Contribuer à la programmation musicale de l’antenne de Radio Grenouille (contacts avec le secteur professionnel, programmation assistée par logiciel, pré-écoutes…);

> Animer le réseau des bénévoles du champ musical.





ET 2 AUTRES MISSIONS À VENIR (de janvier à août 2019)

> Mission 3 : Participer aux activités d’une radio associative : production radiophonique sur la thématique culture

> Mission 4 : Participer aux activités d’une radio associative : médiation et communication

Détail de ces 2 missions et ouverture du recrutement à venir fin novembre prochain !